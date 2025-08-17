Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de sakatlık: Cenk Tosun - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de sakatlık: Cenk Tosun

        Fenerbahçe, Cenk Tosun'un kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 16:45 Güncelleme: 17.08.2025 - 16:51
        Fenerbahçe'de sakatlık: Cenk Tosun
        Fenerbahçe, tecrübeli forvetin Cenk Tosun hakkında sağlık bilgilendirmesi yaptı.

        Sarı-lacivertliler, Cenk Tosun'un kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

