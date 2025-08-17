Fenerbahçe'de sakatlık: Cenk Tosun
Fenerbahçe, Cenk Tosun'un kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, tecrübeli forvetin Cenk Tosun hakkında sağlık bilgilendirmesi yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun’un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.