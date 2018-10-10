Fenerbahçe, Trnava’yı yendi, Başakşehir ile berabere kaldı ama gündem hala hoca değişikliği. Taraftarın başkan Ali Koç’un arabasının önünü kesip, “Takımın başına onu getir” dediği Ersun Yanal’ın mesajı ise çok net! Öte yandan Fenerbahçe'nin B planı hazır! İşte o 5 madde....
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Trnava’yı mağlup ederek kara bulutları biraz olsun dağıttı ama ardından Başakşehir ile berabere kalınca taraftarın gündemi yine hocaya kaydı. Sarı-Lacivertliler, başkan Ali Koç’un arabasının önünü kesti, dakikalarca statta Ersun Yanal tezahüratları yaptı.
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Gelişmeleri takip eden deneyimli hoca ise sürece dair yakın çevresiyle fikirlerini paylaşıp, temkinli açıklamalar yapıyor.
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Telefonları adeta susmayan Ersun Yanal, başkan Ali Koç’un çok kritik bir dönemde görev aldığının altını çiziyor, Cocu ile bir resmi ayrılık yaşanmadığı sürece teknik direktör konuşmalarının camiaya zarar vereceğini düşünüyor.
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Fanatik'in haberine göre; Yanal’ın gündem ile ilgili fikrini soran dostlarına verdiği mesajlar şöyle:
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"Taraftarın ilgisi elbette önemli ve güzel. Ancak kimsenin işini zorlaştırmamak lazım. Asla konuşmadım, konuşmayacağım. Bu işlerde su akar yolunu bulur. Süreci izleyip beklemek gerekiyor. Ben de bu zamana kadar hep saygılı durdum, öyle de kalacağım."
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SONUÇLAR KÖTÜ GİDERSE B PLANI HAZIR!
Öte yandan yönetim, sancılı değişim sürecinde Cocu'nun arkasında durmaya çalışıyor. Ancak saha sonuçlarının bu şekilde devam etmesi halinde Hollandalı ile yollar ayrılabilir. Fotomaç'ın haberine göre; Fenebahçe, B Planı için de farklı isimleri gündemine almış durumda...
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Fenerbahçe yönetiminin önünde 5 seçenek bulunuyor. İşte tek tek o maddeler:
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1 - COCU İLE DEVAM
Yönetim, başlattığı değişim rüzgarının arkasında duracak ve yola her şartta Phillip Cocu ile devam edecek. Ancak bu ihtimal çok güçlü görünmüyor. Çünkü başkan Ali Koç "Çok büyük bir facia olmadığı taktirde Cocu ile devam ederiz" ifadelerin kullanmıştı.
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Avrupa'da Dinamo Zagreb'den 4 yiyen Kanarya, ligde de 15. sırada küme düşme hattının 1 basamak üzerinde. Kötü sonuçlar sürerse Phillip Cocu'nun koltuğunu koruma ihtimali çok düşük.
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2 - ZİCO - ALEX İKİLİSİ
Fenerbahçelilerin gönlünde yer alan iki efsanenin adı bile heyecanı katlamış durumda. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış son yabancı teknik direktör Zico'nun bir başka unutulmaz isim Alex de Souza ile takımı devralması gündemde.
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Başkan Ali Koç'un Brezilyalı ikiliyle ilişkisi çok iyi. Sarı-lacivertli taraftarlar da kulübü yakından tanıyan iki futbol adamının gelişiyle takımın şahlanacağını düşünüyor. Yönetim bu seçeneği de düşünüyor.
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3 - WENGER İLE TEMAS
Yönetim, Cocu'yu gönderirse ismi tartışılmayacak bir hocayı getirecek. Arsenal'in efsane hocası Arsene Wenger ile temas kuruldu. Kısa süre içinde bir görüşme daha olacak.
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Bodrum Cup için Türkiye'ye gelen Wenger'in yakın dostu, Arsenal'in eski ikinci başkanı David Dein'in Fenerbahçe - Başakşehir maçını tribünde Ali Koç ile birlikte izlemesi de iddiaları güçlendirdi. Wenger, David Dein'in davetlisi olarak bu yaz Bodrum'a da gelmişti.
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4 - BLANC DA LİSTEDE
Kanarya, PSG'den ayrıldığından beri takım çalıştırmayan Laurent Blanc'ı da geniş listesine almış durumda. 52 yaşındaki çalıştırıcı Bordeaux'dan sonra Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı. Son olarak da PSG'yi çalıştırdı. Oradan ayrıldığından beri de görev almıyor.
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5 - YANAL HAYRANLIĞI
Fenerbahçe'de taraftar her hafta Ersun Yanal'ın ismini haykırıyor. Takımı Nisan ayında şampiyon yapmasıyla ünlenen Yanal'a yönetim kurulu içinden henüz net destek gelmiş değil.
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Ancak sarı-lacivertli seyircilerle özel bir bağı olan Ali Koç onların isteklerine de kulaklarını tıkamıyor. Sezon başında getirilmeyen Yanal'ın Cocu'nun gönderilmesi halinde daha yüksek sesle dillendirileceği kesin. Ersun Yanal da resmi teklif bekliyor.
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