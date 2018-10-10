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1 - COCU İLE DEVAM



Yönetim, başlattığı değişim rüzgarının arkasında duracak ve yola her şartta Phillip Cocu ile devam edecek. Ancak bu ihtimal çok güçlü görünmüyor. Çünkü başkan Ali Koç "Çok büyük bir facia olmadığı taktirde Cocu ile devam ederiz" ifadelerin kullanmıştı.