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Son dakika: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesi kadrosu belli oldu. Ferdi Kadıoğlu ve Berke özer FFP, İsmail Köybaşı ve Aatif ise sakatlıkları nedeniyle Benfica maçı kadrosuna dahil edilmedi! Salih Uçan da kadroya alınmayan diğer isim oldu

03 Ağustos 2018 Cuma, 10:54:45 | Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme ilk maçında 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu.

NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu ve Altınordu'dan kadroya katılan Berke Özer'in UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri gereğince, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'nin ise sakatlıkları sebebiyle ön eleme turu listesine kaydedilmediği bildirildi. Fenerbahçe'de Salih Uçan da kadroya alınmayan diğer isim oldu.

 

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer aldı:

KALECİ: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu

SAVUNMA: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

ORTA SAHA: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot, Josef de Souza, Elif Elmas, Giuliano

FORVET: Roberto Soldado, Andre Ayew

BARIŞ ALICI YERİNE İKİZİ YAZILDI!

UEFA'nın resmi internet sitesinde, Fenerbahçe'nin kadrosunun bulunduğu bölümde bu yaz Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı'nın yerine yine Altınordu'daki kardeşi Kerim Alıcı'nın yazılması dikkat çekti.

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Yorumlar 2
  • Misafir 17 dakika önce
    hayırlısı olsun umarım bu kıtlığa ve azizin bıraktığı yıkıma rağmen turu geçer
  • Misafir 32 dakika önce
    sonu zafer olur inşallah.benficayı geçersek s.moskova turunda daha şanslı olan biziz.ama karşımızda 270 milyon euroluk bir takım var...
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