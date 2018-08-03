UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme ilk maçında 7 Ağustos'ta Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu.

NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu ve Altınordu'dan kadroya katılan Berke Özer'in UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri gereğince, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe'nin ise sakatlıkları sebebiyle ön eleme turu listesine kaydedilmediği bildirildi. Fenerbahçe'de Salih Uçan da kadroya alınmayan diğer isim oldu.

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer aldı:

KALECİ: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu

SAVUNMA: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

ORTA SAHA: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot, Josef de Souza, Elif Elmas, Giuliano

FORVET: Roberto Soldado, Andre Ayew

BARIŞ ALICI YERİNE İKİZİ YAZILDI!

UEFA'nın resmi internet sitesinde, Fenerbahçe'nin kadrosunun bulunduğu bölümde bu yaz Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı'nın yerine yine Altınordu'daki kardeşi Kerim Alıcı'nın yazılması dikkat çekti.

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