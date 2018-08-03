Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'de: Sakın elenme Fener...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesini dört gözle bekliyor! Ağustos'un 7'sinde Benfica ile deplasmanda, 14'ünde evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe, Benfica'yı elerse Galatasaray'ın da kurasına etki edebilir!