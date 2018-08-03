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Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'de: Sakın elenme Fener...

03.08.2018 - 09:51 | Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesini dört gözle bekliyor! Ağustos'un 7'sinde Benfica ile deplasmanda, 14'ünde evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe, Benfica'yı elerse Galatasaray'ın da kurasına etki edebilir!

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    Milliyet'in haberine göre, Süper Lig’de 21. kez mutlu sona ulaşarak, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray, 3. ön eleme turundaki Benfica-Fenerbahçe eşleşmesinde ezeli rakibinin turu geçmesini bekliyor. 

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    Sarı-lacivertliler, Portekiz temsilcisini safdışı ederek play-off turuna yükselirse, Cim-Bom’un da yolunu açacak.

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    Son yıllarda Avrupa’da başarıya hasret kalan Galatasaray, UEFA kulüpler sıralamasında 29 bin 500 puanla 51. basamakta yer alıyor. 

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    Fenerbahçe’nin rakibi Benfica ise 80 bin puanla 15. sırada... 

  • 5 Galatasaray'ın gözü kulağı Benfica Fenerbahçe maçında! - Galatasaray haberleri - Fenerbahçe haberleri
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    Sarı-kırmızılılar, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi grup kurası için hazırlanan torbalarda şu an 3. torbanın son basamağında bulunuyor. 

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    Çok kritik bir noktada yer alan Cim-Bom’un 3. torbada kalabilmesi için Fenerbahçe’nin, Benfica’yı elemesi gerekiyor.

     

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    Sarı-lacivertli takım, Portekizli rakibini safdışı ederse Galatasaray’ın kuraya 3. torbadan girme şansı devam edecek.

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    Benfica’nın play-off turunda elenmesi halinde de sarı-kırmızılılar bu tehlikeden kurtulacak. 

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    Ancak Galatasaray’ın 3. torbada kalabilmesi sadece Benfica-Fenerbahçe eşleşmesine bağlı değil. 

  • 10 Galatasaray'ın gözü kulağı Benfica Fenerbahçe maçında! - Galatasaray haberleri - Fenerbahçe haberleri
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    Dinamo Kiev, Salzburg, PSV Eindhoven, Benfica ve Celtic gruplara kalmayı başaramazsa, Cim-Bom’un 3. torbanın son sıradaki yeri değişmeyecek. 

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    Bu takımlardan birinin bile grup aşamasına yükselmesi durumunda sarı-kırmızılılar 4. torbaya düşecek.

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Yorumlar 4
  • Misafir 18 dakika önce
    Galatasaray, Fenerbahçe elenirse daha fazla para alacak. Nasıl elenmemesini ister ki?
  • Misafir 19 dakika önce
    Gayet mantıksız 5 takımı neden beklesin gs düşer 4.torbaya fb benficayı eleyemez gs nin cebine 10 milyon euro temizinden para girer
  • Misafir 23 dakika önce
    Elenirse Galatasaray on kasasına ekstra dan girecek paraları neden söylemiyorsunuz
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