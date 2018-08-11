Premier Lig'den Leicester City'nin golcüsü ile anlaşan Fenerbahçe, İslam Slimani'yi bir yıllık kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Islam Slimani’nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Leicester City ile anlaşmaya vardı.



Cezayir milli takım futbolcusu Islam Slimani, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.



Slimani’ye Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!"

Slimani, Fenerbahçe - Bursaspor maçı öncesi sarı-lacivertli formayı giydi.

ISLAM SLIMANI KİMDİR?

18 Haziran 1988 tarihinde Cezayir'de dünyaya gelen Islam Slimani, altyapı eğitimini doğduğu şehirdeki bölgesel kulüplerde alırken, profesyonel kariyerine 2008 yılında JSM Cheraga'da başladı. Kısa süre sonra 800 bin Cezayir Dinarı karşılığında CR Beloizdad'a transfer olan Slimanı urada sergilediği performansla Nice ve Le Havre gibi Fransız kulüplerinin dikkatini çekse de, 2011 yazında serbest kalma fırsatı varken kulübüyle olan sözleşmesini iki yıl daha uzatma kararı aldı.

Slimani'nin Avrupa futboluna girişyse 2013 yazında Sporting Lizbon'a transfer olarak attı. İlk sezonunda daha çok yedek kulübesinde beklese de, oyuna sonradan girip attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Portekiz ekibindeki ikinci sezonundan itibaren ise takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Slimani, Sporting Lizbon forması altında çıktığı 79 resmi maçta 47 gole imza atıp 5 de asist yaptı. Golcü oyuncu, 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla devirdikleri maçta da fileleri havalandırmıştı.

2016 yaz transfer döneminin son gününde ise Islam Slimani için Leicester City serüveni başladı. 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Slimani, o dönem için Leicester City tarihinin en pahalı oyuncusu olmuştu.

Bir önceki sezon şampiyonluk yaşayan takımın kadrosuna girmek Slimani için pek de kolay olmadı ve Leicester City'de bir buçuk sezonda sadece 25'i ilk 11'de olmak üzere toplam 47 resmi maçta görev aldı. Cezayirli golcü bu maçlarda 14 gole imza atarken, 6 da asist yaptı.



Goal'de yer alan habere göre Slimani, geçen sezonun ikinci yarısını ise Newcastle United'da kiralık olarak geçirdi. 30 yaşındaki oyuncu burada da 4 maçta görev alırken, rakip fileleri havalandıramadı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Islam Slimani, ilk olarak 2009 yılının Ekim ayında Cezayir A Milli Takımı'nın kadrosuna alındı.

Ülkesinin 2013 ve 2015 yıllarındaki Afrika Uluslar Kupası'nı temsil eden Slimani, 2014 Dünya Kupası'nda yaşanan tarihi başarıda önemli rol oynadı.

Cezayir'in gruptan çıkıp son 16 turuna kalarak tarihinin en büyük başarısını elde ettiği turnuvada Slimani, çıktığı 4 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

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