Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Pafos FC kiraladı!
Fenerbahçe, 21 yaşındaki Sırp sağ bek Ognjen Mimovic'i Güney Kıbrıs ekiplerinden Pafos FC'ye kiraladığını TFF'ye bildirdi.
Giriş: 08.09.2025 - 11:17 Güncelleme: 08.09.2025 - 11:25
Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe çalışmalarına hız verdi.
Yabancı kontenjanını azaltmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yaşandı.
Fenerbahçe, 21 yaşındaki Sırp sağ bek Ognjen Mimovic, Güney Kıbrıs ekiplerinden Pafos FC'ye sezon sonuna kadar kiralandı.
