Fenerbahçe, Hatayspor'da 25 lig maçına çıkıp 18 gol atan ve halen krallık yarışında öne bulunan Aaron Boupendza'nın işini bitirmek için gün sayıyor. Daha önce Rusya takımı Krasnodar'ın 8 milyon Euro'luk teklifini kabul eden Hatay, oyuncunun Türkiye'de kalmak istemesi üzerine anlaşmayı iptal etmişti.

İki kulüp arasında aracılarla gerçekleşen ilk görüşmeler önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. Hatayspor, 27 Mart'ta yeni stadının açılışında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe cephesi dostluk maçından önce Hatayspor yönetimiyle masaya oturup Boupendza'nın transferini bitirmeye çalışacak.

24 yaşındaki golcü oyuncu da Mesut Özil ile birlikte oynamak istediğini daha önce dile getirmişti.

Hatayspor yönetimi, 300 bin Euro'ya aldıkları Boupendza'yı 8 milyon Euro'ya satacaklarını açıklamıştı. Fenerbahçe oyuncu satışından gelecek parayla bu bonservisi karşılayacak.

18 GOLLE KRALLIK KOLTUĞUNDA

Boupendza, 25'i Süper Lig 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi maça çıkarken 18 gol attı. Gabonlu santrfor, bu gollerle Süper Lig krallık yarışında zirvede.