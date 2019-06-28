Fenerbahçe, Werder Bremen'le olan sözleşmesi sona eren Max Kruse'yi transfer ettiğini resmen açıkladı!
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2019
Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."
MAX KRUSE'DEN AÇIKLAMA!
Max Kruse, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Transferiyle ilgili konuşan Alman yıldız şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Önümüzdeki üç yıl boyunca Fenerbahçe'nin efsanelerle dolu listesine girebilmek için çok çalışacağım"
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