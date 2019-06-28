Max Kruse kimdir? sorusu, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından gündeme geldi. Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Fenerbhaçe'ye transfer olduğu için mutlu ve gurulu olduğunu belirten Max Kruse, "Önümüzdeki üç yıl boyunca Fenerbahçe'nin efsanelerle dolu listesine girebilmek için çok çalışacağım" dedi. Max Kruse'un hayatından detaylar haberimzide.

MAX KRUSE KİMDİR?

Maximilian "Max" Kruse 19 Mart 1988'de Reinbek, Almanya'da doğdu. Werder Bremen takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2006 yılında Werder Bremen II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Werder Bremen, FC St. Pauli, FC St. Pauli II, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Werder Bremen kulüplerinde oynadı.