        Fenomen 'Testo Taylan' için tahliye kararı

        Fenomen 'Testo Taylan' için tahliye kararı

        'Testo Taylan' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan, 18 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 60 gün cezaevinde kalan Danyıldız, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Danyıldız'ın tahliyesine karar verdi.

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 13:42
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 'Testo Taylan' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız'ın hesabından yayınlanan 'Sosyal Mühendis Akademi' başlıklı videoya ilişkin, 'sosyal deney' adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında, bu davranışların toplum nezdinde sıradan ve kabul edilebilir eylemler gibi sunulduğu, bu suretle kadınların aşağılanması ve kadınlara yönelik taciz eylemlerinin normalleştirilmesine elverişli bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı, bununla birlikte bazı içeriklerde müstehcen nitelik taşıyan görüntü ve davranışlara yer verilmek suretiyle genel ahlakı zedeleyebilecek paylaşımların bulunduğu ve bu içeriklerin sosyal medya platformları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı öne sürülmüştü.

        Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli Danyıldız Kocaeli'nde, gözaltına alınmıştı. Danyıldız, ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

        Yaklaşık 60 gün cezaevinde kalan Danyıldız, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Danyıldız'ın tahliyesine karar verdi.

