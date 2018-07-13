Fenerbahçe, genç bir yeteneği daha kadrosuna katıyor. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

DHA'nın haberine göre, Fenerbahçe Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu İstanbul'a getirdi. Türk Hava Yolları'nın tarifleli seferiyle 19.35'te ailesi ve menajeri Joott Ebergen'le birikte İstanbul Atatürk Havalimanına gelen Kadıoğlu'nu Fenerbahçeli yetkililer karşıladı. Genç futbolcu ve ailesi daha sonra havalanından ayrıldı.

Bip Spor'un haberine göre, Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu için kulübü NEC Nijmegen'e 1.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

18 yaşındaki orta saha, geçen sezon NEC Nijmegen formasıyla 39 karşılaşmada 8 kez gol sevinci yaşarken, 13 de asist yaptı.