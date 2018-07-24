Muş'ta FETÖ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yapılan SODES operasyonu kapsamında kamuyu 1 milyon 606 bin 643 TL zarara uğratmak suçundan gözaltına alınan 69 şahıstan 21'i tutuklandı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, KHK ile kapatılan 2 dernek tarafından yürütülen 9 proje üzerinde yapılan incelemede, SODES tarafından usulsüz belge düzenlenerek kamuyu toplamda 1 milyon 606 bin 643 TL zarara uğratmak, örgüt üyesi olmak suçlarıyla ilgili olarak aralarında kamu görevlileri, muzahir dernek üyeleri, şirket yetkilileri, şirket çalışanları, esnaf ve mahrem imamların da bulunduğu 76 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyonda, 69 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

İHA'nın aktardığına göre, açıklamada, "Gözaltına alınan 69 şahıstan, 21 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol şartı ile salıverilmiş, 44 şahıs savcılıktan serbest bırakılmış olup, 7 şahsı arama ve yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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