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Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 115 gözaltı kararı

Son dakika haberi... FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 115 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde operasyon başlatıldı

Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 115 gözaltı kararı
AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, meslekten ihraç edilen ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasna yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

AA'nın haberine göre; operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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