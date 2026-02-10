Habertürk
        Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 8 şüpheli yakalandı

        FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 8 şüpheli yakalandı

        Ankara'da FETÖ/PDY'nin "TSK mahrem hizmetleri" kapsamında faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 7'sinin işlemleri devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:14 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:16
        FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
        Ankara'da FETÖ/PDY'nin sözde "TSK mahrem hizmetleri" kapsamında faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 8 şüpheli, gözaltına alındı.

        8 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

        DHA'daki habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin sözde "TSK mahrem hizmetleri" kapsamında faaliyetlerde bulundukları belirlenen; 2'si daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        ADRESLERDE ARAMALAR YAPILDI

        Şüphelilerin ikamet ve örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen adreslerinde yapılan aramalarda; örgüte ait 2 milyon 500 bin TL alacağı içerir senet, 173 bin 895 TL, 31 bin 960 dolar, 12 bin 865 avro, 91 gram altın, 1 tam, 11 çeyrek altın, 23 cep telefonu, 8 sim kart, 7 CD, 12 flaş bellek, 11 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 3 hafıza kartı ele geçirildi.

        1 KİŞİ TUTUKLANDI

        Tüm şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 7'sinin işlemleri devam ediyor.

