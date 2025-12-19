Hatay'da 2 kişinin can verdiği kazada TIRDAN kaçarak şehir turuna çıkan anguslar, ekipler tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirerek tek tek yakalandılar.

Hatay-Adana otobanı Dörtyol ilçesi Hurmalık mevkiinde orta refüje çarparak devrilen TIR alevlere teslim olmuş ve kazada 2 kişi ölmüştü. Kazanın ardından TIRDA taşınan anguslar firar etti.

ANGUSLAR TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU

Firar eden anguslar; İskenderun, Dörtyol ve Payas ilçelerinde zaman zaman vatandaşların yaşam alanlarında grup halinde gezen anguslar tedirginliğe neden oldu. Ekiplerin zamanla yarışında vatandaşlara zarar vermeden yakalanmak istenen anguslar, uyuşturucu iğneyle vurularak yakalandılar. Yakalanan anguslar, sevk edildikleri liman merkezine götürüldüler.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İki kişinin hayatını kaybettiği kazayı anlatan Semih Yalçın, "Sabah saat 05.30 sıralarında Dörtyol Hurmalık mevkiinde, otoban üzerinde Almus yüklü bir TIR devrildi. Devrilmenin ardından tırda aniden yangın çıktı ve araç tamamen yandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine çok hızlı bir şekilde müdahale etti ancak maalesef iki gencimiz çıkan yangında hayatını kaybetti''. Tırda yüklü olan anguslar yola saçıldı.