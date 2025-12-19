Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Firari anguslar uyuşturucu iğneyle tek tek avlandı | Son dakika haberleri

        Firari anguslar uyuşturucu iğneyle tek tek avlandı

        Hatay'da 2 kişinin can verdiği kazada TIRDAN kaçarak şehir turuna çıkan anguslar, ekipler tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirerek tek tek yakalandılar

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 09:43 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobanda firari angus avı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'da 2 kişinin can verdiği kazada TIRDAN kaçarak şehir turuna çıkan anguslar, ekipler tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirerek tek tek yakalandılar.

        Hatay-Adana otobanı Dörtyol ilçesi Hurmalık mevkiinde orta refüje çarparak devrilen TIR alevlere teslim olmuş ve kazada 2 kişi ölmüştü. Kazanın ardından TIRDA taşınan anguslar firar etti.

        ANGUSLAR TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU

        Firar eden anguslar; İskenderun, Dörtyol ve Payas ilçelerinde zaman zaman vatandaşların yaşam alanlarında grup halinde gezen anguslar tedirginliğe neden oldu. Ekiplerin zamanla yarışında vatandaşlara zarar vermeden yakalanmak istenen anguslar, uyuşturucu iğneyle vurularak yakalandılar. Yakalanan anguslar, sevk edildikleri liman merkezine götürüldüler.

        İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İki kişinin hayatını kaybettiği kazayı anlatan Semih Yalçın, "Sabah saat 05.30 sıralarında Dörtyol Hurmalık mevkiinde, otoban üzerinde Almus yüklü bir TIR devrildi. Devrilmenin ardından tırda aniden yangın çıktı ve araç tamamen yandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine çok hızlı bir şekilde müdahale etti ancak maalesef iki gencimiz çıkan yangında hayatını kaybetti''. Tırda yüklü olan anguslar yola saçıldı.

        YOL 3-4 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

        Karayolları ve jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, yola saçılan angus toplayıp bayıltma işleminin ardından tekrar limana götürdü. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 3-4 saat trafiğe kapalı kaldı. Bu süre zarfında ulaşım E5 olarak bilinen D400 karayolu üzerinden sağlandı. Otoban ise geçici olarak trafiğe kapatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Emlak vergisi artışına sınırlama
        Okulda akran zorbalığı... Parmağı kırıldı dokuları koptu!
        Okulda akran zorbalığı... Parmağı kırıldı dokuları koptu!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        Epstein dosyasında yeni fotoğraflar!
        EYT’li işçinin izin hesabı
        EYT’li işçinin izin hesabı
        40 kişinin öldüğü davada karar çıktı!
        40 kişinin öldüğü davada karar çıktı!
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        İstanbul Erkek'te 3 öğrenciden darp şikayeti!
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        ABD Green Card başvurularını askıya aldı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        TikTok ABD'de anlaşmaya vardı
        Sis ve pus alarmı!
        Sis ve pus alarmı!
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Kartal'ın soluna Piton!