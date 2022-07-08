Fırında kurşun yağdırdı, iki akrabasını vurdu! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika... Bağcılar'da bir fırını silahla basarak Mansur Ataş'ı öldürüp Mehmet Sarıgül'ü de yaralayan Fuat Kaplan, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaplan'ın silahlı saldırıyı Ataş'ın çalıştığı fırında hayatını kaybeden yakını için ödenmesi gereken kan parasının ödemelerini aksatıldığı gerekçesiyle düzenlendiğini söylediği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre olay 14.30 sıralarında bir fırında yaşandı. Fuat Kaplan'ın bir yakını, Mansur Ataş'ın çalıştığı fırında iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Olaydan sonra fırın sahibi 'kan parası' olarak Kaplan'ın yakınlarına para ödemeye başladı. Ancak ödeme aksayınca Fuat Kaplan, fırını silahla bastı. Kaplan'ın silahından çıkan kurşunlar, fırında çalışan Mansur Ataş ile Mehmet Sarıgül'e isabet etti. Ataş ve Sarıgül kanlar içinde yere yığılırken Kaplan ise olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Sarıgül ise hastaneye sevk edildi. Olaydan sonra polis, şüpheli Fuat Kaplan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Kaplan, kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.