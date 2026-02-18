Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Fırtına Bodrum'u etkisi altına aldı... Dalgalar taştı, işletmeleri su bastı; camları kırıldı! | Son dakika haberleri

        Fırtına Bodrum'u etkisi altına aldı... Dalgalar taştı, işletmeleri su bastı; camları kırıldı!

        Muğla'da etkili olan şiddetli fırtına, sahil hattında büyük hasara yol açtı. İşletmelerin camları kırıldı, tenteler uçtu, masa ve sandalyeler yollara savruldu. Dalgaların taşmasıyla bazı işletmeleri su basarken, bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:27 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırtına Bodrum'u vurdu, dalgalar taştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle işletmelerin camları kırıldı, iskeleler söküldü, dalgaların etkisiyle deniz taştı.

        FIRTINA ETKİLİ OLDU

        DHA'daki habere göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren özellikle yarımadanın batı ve kuzey bölgelerinde fırtına etkili oldu.

        CAMLARI KIRDI

        Yalıkavak Mahallesi'nde yaklaşık 10 metre uzunluğundaki reklam panosu fırtınanın etkisiyle devrildi. Gümüşlük Mahallesi sahil kısmındaki işletmelerin camları ve ahşapları fırtına nedeniyle kırıldı.

        REKLAM

        EŞYALAR YOLLARA SAVRULDU

        Bazı işletmelerin çatılarındaki tenteler uçtu. Masa ve sandalyeler yollara savruldu.

        SEMBOLİK AĞAÇ YIKILDI

        Bölgede yazın turistlerin önünde fotoğraf çektirdiği sembolik ağaç yıkıldı.

        DALGALAR TAŞTI, İŞLETMELERİ SU BASTI

        İşletmelerin bulunduğu alanlar kumla doldu, bazı işletmeleri denizin dalgalarla taşması sonucu su bastı. İşletmelerde büyük çapta hasar oluştu.

        REKLAM

        TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

        İşletmelerde çalışanlar tarafından bölgedeki kumlar kaldırılırken, temizlik çalışması da yapıldı.

        "EPEYCE BİR HASAR VAR"

        Bölgede restoran işletmeciliği yapan Mehmet Efiloğlu, "Dün akşam saatlerinden itibaren fırtına çıktı. Dalgaların boyu 5-6 metre yüksekliğindeydi. İşletmemizin camlarını parçaladı. Epeyce bir hasar var. Sular altında kaldık. Bölgede bulunan 7-8 işletme hasar aldı. İşletmeler yan yana olduğu için hepsi etkilendi" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adanada yaya geçidinde motosikletin çarptığı bebek arabasındaki bebek hayatını kaybetti

        Adananın merkez Çukurova ilçesinde yaya geçidinde motosikletin çarptığı bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.  (AA) 

        #BODRUM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"