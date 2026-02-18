Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle işletmelerin camları kırıldı, iskeleler söküldü, dalgaların etkisiyle deniz taştı.

FIRTINA ETKİLİ OLDU

DHA'daki habere göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren özellikle yarımadanın batı ve kuzey bölgelerinde fırtına etkili oldu.

CAMLARI KIRDI

Yalıkavak Mahallesi'nde yaklaşık 10 metre uzunluğundaki reklam panosu fırtınanın etkisiyle devrildi. Gümüşlük Mahallesi sahil kısmındaki işletmelerin camları ve ahşapları fırtına nedeniyle kırıldı.

EŞYALAR YOLLARA SAVRULDU

Bazı işletmelerin çatılarındaki tenteler uçtu. Masa ve sandalyeler yollara savruldu.

SEMBOLİK AĞAÇ YIKILDI

Bölgede yazın turistlerin önünde fotoğraf çektirdiği sembolik ağaç yıkıldı.

DALGALAR TAŞTI, İŞLETMELERİ SU BASTI

İşletmelerin bulunduğu alanlar kumla doldu, bazı işletmeleri denizin dalgalarla taşması sonucu su bastı. İşletmelerde büyük çapta hasar oluştu.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

İşletmelerde çalışanlar tarafından bölgedeki kumlar kaldırılırken, temizlik çalışması da yapıldı.

"EPEYCE BİR HASAR VAR"

Bölgede restoran işletmeciliği yapan Mehmet Efiloğlu, "Dün akşam saatlerinden itibaren fırtına çıktı. Dalgaların boyu 5-6 metre yüksekliğindeydi. İşletmemizin camlarını parçaladı. Epeyce bir hasar var. Sular altında kaldık. Bölgede bulunan 7-8 işletme hasar aldı. İşletmeler yan yana olduğu için hepsi etkilendi" dedi.