Fırtına Bodrum'u etkisi altına aldı... Dalgalar taştı, işletmeleri su bastı; camları kırıldı!
Muğla'da etkili olan şiddetli fırtına, sahil hattında büyük hasara yol açtı. İşletmelerin camları kırıldı, tenteler uçtu, masa ve sandalyeler yollara savruldu. Dalgaların taşmasıyla bazı işletmeleri su basarken, bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle işletmelerin camları kırıldı, iskeleler söküldü, dalgaların etkisiyle deniz taştı.
FIRTINA ETKİLİ OLDU
DHA'daki habere göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren özellikle yarımadanın batı ve kuzey bölgelerinde fırtına etkili oldu.
CAMLARI KIRDI
Yalıkavak Mahallesi'nde yaklaşık 10 metre uzunluğundaki reklam panosu fırtınanın etkisiyle devrildi. Gümüşlük Mahallesi sahil kısmındaki işletmelerin camları ve ahşapları fırtına nedeniyle kırıldı.
EŞYALAR YOLLARA SAVRULDU
Bazı işletmelerin çatılarındaki tenteler uçtu. Masa ve sandalyeler yollara savruldu.
SEMBOLİK AĞAÇ YIKILDI
Bölgede yazın turistlerin önünde fotoğraf çektirdiği sembolik ağaç yıkıldı.
DALGALAR TAŞTI, İŞLETMELERİ SU BASTI
İşletmelerin bulunduğu alanlar kumla doldu, bazı işletmeleri denizin dalgalarla taşması sonucu su bastı. İşletmelerde büyük çapta hasar oluştu.
TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI
İşletmelerde çalışanlar tarafından bölgedeki kumlar kaldırılırken, temizlik çalışması da yapıldı.
"EPEYCE BİR HASAR VAR"
Bölgede restoran işletmeciliği yapan Mehmet Efiloğlu, "Dün akşam saatlerinden itibaren fırtına çıktı. Dalgaların boyu 5-6 metre yüksekliğindeydi. İşletmemizin camlarını parçaladı. Epeyce bir hasar var. Sular altında kaldık. Bölgede bulunan 7-8 işletme hasar aldı. İşletmeler yan yana olduğu için hepsi etkilendi" dedi.