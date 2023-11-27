Şiddetli fırtına nedeniyle 2 kentte okullar tatil! Şiddetli fırtına nedeniyle Zonguldak ve Kastamonu'nun İnebolu ile Abana ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Erzurum'da da sabah saatlerinde etkili olan ve şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle okullar bir gün tatil edildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinin ardından, Abana ilçesinde de fırtına sebebiyle okullar tatil edildi.

İHA'nın haberine göre Kastamonu'da etkili olan fırtına Karadeniz sahilinde bulunan ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor.

İnebolu ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle okullar tatil edildi. Abana Kaymakamlığı tarafından da alınan kararla eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu'da eğitime ara verilen ilçe sayısı 2'ye çıktı.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada da eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklar dolayısıyla il genelinde 27 Kasım günü tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimiz genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ERZURUM

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile 27 Kasım 2023 Pazartesi günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir" denildi.