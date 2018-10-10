UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gelen davet üzerine Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'le birlikte UEFA'yla görüşmek için İsviçre'ye gidecek.

Cengiz, yarın UEFA'nın Nyon'daki merkezinde Ceferin ile bir araya gelecek. Sarı-kırmızılı kurmayların UEFA ile yapacağı görüşmenin rutin bir prosedür olduğu ve daha önce yapılan 4 yıllık anlaşmada herhangi bir değişikliğin beklemedikleri kaydedildi.

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