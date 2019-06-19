Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mali Genel Kurul'da teknik direktör Fatih Terim'e yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi. "Hukuki temelden yoksun açıklamalar hakkında" başlıklı yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile TFF arasındaki ihtilaf, mahkemelerce incelenmiş ve netice olarak Teknik Direktörümüz haklı bulunarak tazminat alacağına hükmedilmiştir. Bu aşamada söz konusu hukuki ihtilafı tartışmak abesle iştigal olup yargı organlarınca karara bağlanmış kesin yargı kararlarına saygısızlıktır.

Teknik Direktörümüzün mahkeme kararı ile hüküm altına alınan alacağı, sözleşmeden kaynaklanan cezai şart alacağıdır. Bakiye süre ücret alacağı değildir. Bu sebeple de Sayın Fatih Terim ile Kulübümüz arasında akdedilen sözleşme bedelinin, hükmedilecek tazminat tutarına bir etkisi söz konusu değildir. Kaldı ki Mahkemece TBK m. 182/son fıkra uyarınca ceza tutarından tenkisat yapılmak suretiyle hüküm kurulmuştur.

Üstelik bahse konu tazminat tutarının tamamı Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağışlanmıştır.

Söz konusu açıklamalar, hukuki bilgi ve temelden yoksun olup, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik art niyetli açıklamalardır."

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) aldığı 5.2 milyon TL'lik tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamasıyla ilgili Mali Genel Kurul'da konuşan Koç "Milli Takım'ın eski teknik direktörü TFF yedek üyesiyle (Selahattin Aydoğdu) kavga ettiği için işten çıkarılıyor. İş Kanunu çerçevesinde 6 gün içinde tazminat ödemeden işten çıkarabiliyorsunuz, hiçbir zorunluluğu yok. Sonra bekleniyor, 9 gün sonra işten çıkarılıyor. Kimse sorgulamıyor. (Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e hitaben) 'Ali Koç, Türkiye'nin en büyük işverenlerinden biri, İş Hukuku bilmiyor mu?' diyor. Bir çalışanınız sizi dövmeye kalksa tazminat verir misiniz? Hayır kurumlarına bağışladı diye bir de madalya takacaklar. Bu kadar bariz bir şey var. Bu hepimizin parası. Hiçbir şey olmamış gibi halının altına süpürüyorlar. Bir de işi garantiye alıyorlar, 1905 liraya imza attırıyorlar, tazminatı hak etsin diye. Bir de o işin senaryosu var. Neyse... Bu konuda herkesle canlı yayında tartışmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.