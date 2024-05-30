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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Galatasaray'ın Kalamış tesislerinde gerginlik! Yangın çıktı

        Galatasaray'ın Kalamış tesislerinde gerginlik! Yangın çıktı

        Galatasaray'ın Kalamış'ta bulunan tesislerinin önüne gelen Fenerbahçeli taraftarla gerginlik çıktı. Olaylarda atılan meşaleler nedeniyle tesiste ufak çaplı yangın çıkarken, polis ekiplerinin müdahalesiyle olaylar büyümedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 07:44 Güncelleme: 30.05.2024 - 07:44
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        Galatasaray'ın Kalamış tesislerinde yangın
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        Galatasaray Spor Kulübü’nün Kadıköy Kalamış’ta bulunan tesislerinde taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

        Galatasaray tesislerinin önünde toplanan Fenerbahçeli bir grup, tesise meşale ve yabancı madde attı. Atılan meşaleler sonucu ufak çapta yangın çıkarken, grup polis ekiplerinin gelmesiyle dağıldı.

        Akşam saatlerinde Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri’nin önüne gelen Fenerbahçeli bir grup ile içerideki Galatasaray taraftarları arasında gerginlik çıktı.

        Tesislerin önüne gelen kalabalık grup, tesis binasının bulunduğu alana meşale ve yabancı maddeler fırlattı.

        Fırlatılan yabancı maddeler sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı. Kalabalık grup polis ekiplerinin gelmesiyle dağılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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