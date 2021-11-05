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Garsonlara kızdı, yanlışlıkla arkadaşını öldürdü 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Elazığ merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda alkol alan M.D., hesap konusunda garsonlar S.D. ve T.K. ile tartıştı. Tartışmanın ardından M.D., arkadaşı Ahmet Güzelocak ile birlikte silahlarla mekana geri gelerek garsonlarla tartışmaya devam etti.

Tartışmanın büyümesiyle elindeki tüfeği ateşleyen M.D., alkolün de etkisiyle kazayla arkadaşı Ahmet Güzelocak'ı vurdu. M.D. aracıyla kaçtığı olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Güzelocak'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, garsonların yanı sıra şüpheli M.D.'yi de olayda kullandığı tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.