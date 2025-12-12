Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gediz'deki kömür ocağında gazdan etkilenen 5 işçi kurtarıldı

        Gazdan etkilenen 5 işçi kurtarıldı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 21:35 Güncelleme: 12.12.2025 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazdan etkilenen 5 işçi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Gökler beldesi mevkisinde özel bir işletmeye ait kömür ocağında üretim sırasında açığa çıktığı tahmin edilen karbonmonoksit gazından 5 işçi etkilendi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin ve maden işçilerinin çalışmasıyla 5 işçi kurtarıldı.

        İşçiler, ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Madencilerden Mustafa Kalkan’ın (50) uzun süre gaza maruz kaldığı öğrenildi.

        FOTO: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gediz kömür ocağı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        Zelenskiy Kupyansk'a gitti
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın