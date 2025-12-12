Gazdan etkilenen 5 işçi kurtarıldı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.
Gökler beldesi mevkisinde özel bir işletmeye ait kömür ocağında üretim sırasında açığa çıktığı tahmin edilen karbonmonoksit gazından 5 işçi etkilendi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin ve maden işçilerinin çalışmasıyla 5 işçi kurtarıldı.
İşçiler, ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Madencilerden Mustafa Kalkan’ın (50) uzun süre gaza maruz kaldığı öğrenildi.
FOTO: İHA