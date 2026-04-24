Gaziantep'te 14 yaşındaki bir kız çocuğu, babasını öldürdü
Gaziantep'te 14 yaşındaki E.B., kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü babasını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan çocuk gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 24 Nisan 2026 - 17:16
Gaziantep'te E.B. (14), kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü babası Ali B.'yi (42) boğazından bıçaklayarak öldürdü. E.B., ardından emniyete gidip teslim oldu.
BABASINI BOYNUNDAN BIÇAKLADI
DHA'daki habere göre olay; öğle saatlerinde, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. E.B., babası Ali B.'yi, boynundan bıçakladı.
POLİSE TESLİM OLDU
Ali B. kanlar içinde yere yığılırken, E.B. ise polis merkezine giderek teslim oldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Adrese sevk edilen sağlık görevlileri Ali B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali B.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
TACİZ ETTİĞİ İDDİASI
Babasını kendisine tacizde bulunduğunu için öldürdüğünü öne süren E.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
