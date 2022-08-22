Gaziantep Valisi paylaştı! Feci kaza öncesi yeni görüntü 0:00 / 0:00

AA

Gaziantep Valisi Davut Gül, 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı trafik kazalarına ilişkin otobüsün devrilmesinden önce yolun durumunu gösteren görüntü paylaştı. Vali Gül, sosyal medyadaki paylaşımında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümündeki kazaya ilişkin yeni görüntülerin ortaya çıktığını belirtti. KURTARMA EKİPLERİ EMNİYET ŞERİDİNDE Birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekildiği anlaşılan görüntülerde, kurtarma ekiplerinin emniyet şeridinde beklediğini, emniyet dubalarının yan tarafta açık şekilde göründüğünü aktaran Gül, "Gündüz gözüyle üç şeritli yol. Birinci kazadaki araç tek taraflı kaza yaparak şarampole yuvarlanmıştır. Otoyolda, kaza yapıp bekleyen bir araç bulunmamaktadır. Kurtarma ekipleri, emniyet şeridinde beklerken, yaklaşık 300 metre geriden zikzak çizip ve 100 metre kala yan yatıp kayarak gelen otobüsün altında kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA HIZ SINIRINI AŞMIŞ Kaza yapan araca müdahale edenlere çarpan yolcu otobüsünde bulunan takografın da kaza öncesi 130 kilometre hız kaydettiği öğrenildi. TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.