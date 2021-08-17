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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor...

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Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Fatih Altaylı: Afganistan'da nahoş manzaralar var. Devlet Başkanı kaçtı diye söylentiler var. Alışılmadık görüntüler var. Neler oluyor, ABD neden aniden çekildi?

Ahmet Davutoğlu: Afganistan büyük oyunun merkezidir. 19. yüzyıldan beri. Bir pusula gibi. Afganistan jeopolitik dengeler içinde Çin'e Hindistan'a en yakın noktada. Onun için 2010'lu yıllarda Afganistan'ın komşuları ile Asya'nın Kalbi Afganistan diye bir şey başlattık. Buradaki gelişmeleri takip etmek gerekir. 11 Eylül sonrasında Afganistan darbesi politikaların merkezindeydi. ABD çekildi bu çekilme 20 yılın içinde El Kaideye karşı yürütülen bir mücadeleydi.

Bunun bedelini o ülke halkı ödedi. Bu meselenin Çin'e indirgenmesi zor. Taliban söz konusu olduğunda Pakistan'ı da ele almak lazım. Yeni dönem Taliban'ın eskisi ile ne kadar benzeşeceği merak ediliyor. Bir anlamda bir anlaşma varmış gibi vilayetler düştü. Kanlı bir dönem, acı bir tablo yok. Bu geçiş sürecinde Taliban'ın üzerinde etkili olan aktörler doğru yol izlerse eskisinden farklı bir tablo olabilir. Radikal bir değişim beklemek zor. Çevre ülkelerde ilginç bir şekilde bir eş güdüm içinde yürüdü. Bundan sonra bölgesel aktörler etkili olacak. Mesela Taliban Şii Hazaralara dönük politikalarında ilginç mesajlar verdi. Tam güvence olmaz ama 90'lu yıllarda Taliban komşu ülkelere kendi düşüncelerini aktarmaya çalışıyordu. Risk her zaman var. 95'teki Şiilere Özbeklere karşı tutumu ile şimdi fark var gibi görünüyor. Pakistan'ın bir etkisi var. Çin'in kendinden tamamen bağımsız bir Afganistan'dan rahatsız olacağı açık. Türkiye'nin son dönem Afganistan politikası çok yanlış yürütüldü.

İstanbul sürecini başlattık bütün komşu ülkeler, Çin'in Rusya'nın, Hindistan'ın Avrupa Birliğinin katıldığı tüm komşu ülkelerin İstanbul süreci diye adlandırılan Asya'nın Kalbi şeyini başlattık. Şuan da hala devam ediyor süreç. Eski ağırlığında ve etkinliğinde değil. Eğer bu süreçler düzgün yönetilseydi özellikle Afganistan, Pakistan Türkiye o üçlü zirvenin devam ettiği dönemde Türkiye istihbarat Milli İstihbarat Teşkilatı Afgan ve Pakistan İstihbarat oturur düzenli toplantı yapardı. Cumhurbaşkanları düzenli toplantı yapardı. Böyle bir dönemde Afganistan'da etkinliğinizi yürütme şansınız vardı.

Herkes Taliban'ı tanıma trendine girerse, Taliban da dikkatli bir tutum içine girerse, dünyada genel bir tanıma trendi olursa tanımalıyız. Türkiye'nin gereksiz bir işgüzarlık yaparak Kabil Havalimanı'nı alma gibi bir tutum içine girmemesi lazım.

AFGAN SIĞINMACILAR

ALTAYLI: Türkiye'ye akın akın gelen Afgan göçmenler neye mal olur?

Türkiye'de sığınmacılar aynı kefeye konuyor doğru değil. Son dönem Afganistan'dan gelenlerle ilgili ciddi hatalar var. Afganlar'ın gelişinde 3 kategori var. Birincisi ABD ile anlaşma sonucu gelenler, ikincisi ekonomik kaygı ile gelenler ve üçüncüsü İran'dan gelenler. Madem böyle bir dalga var önce ABD ile konuşulmalıydı. Sayın Erdoğan Biden'ı arayıp biz böyle konuşmamıştık demeliydi. Dışişleri kınadı ABD'yi. Böyle bir anlaşma yok demek bu kınama. Sayın Erdoğan kayıt dışı görüşme yaptıysa bilemem. Hem İran'la hem ABD ile konuşulmalıydı. Hiçbir transit göçe izin vermeyeceğini söylemeliydi. İnsani göçlerin dışında. İran ile de İran sınırını geçerek gelenlerin kayıtlarını talep etmeli. Ne ABD ile ne de İran'la böyle bir görüşme yapıldı hata burada başlıyor. Bir barikat oluşturma çabası var. İran'a engelleyin bu geçişleri demesi lazımdı.

Afgan mülteciler konusu Türkiye ile Afganis'tan arasındaki derin tarihi etkilemeden çözülmesi gerekiyor.

ALTAYLI: Suriye'den gelen göçmenler sizin döneminizde başladı.

Sizin dönem derken sanki Genelkurmay ve sınırlar bana bağlıydı, İçişleri sanki bana bağlıydı... Bu algıyı bilinçli olarak kendi sorumluluklarını örtbas etmek için bir günah keçisi aramak için yaratıyorlar. Bunu yapan siyasi ahlak yoksunu bir grup var.

Suriye'deki mülteci sorununun birinci sorumlusu Beşar Esad'dır. İkinci sorumlusu Rusya'dır. Ve üçüncü sorumlusu oraya milisi sokan ülkelerdir. 29 Nisan 2011'de ilk mülteciler geldi. O tarihten itibaren Suriye ile iş birliği içerisindeydik.

Suriye ve Irak konusu hem Milli Kurul'un daimi konusudur. Bütün açıklamalarda sığınmacılar konusu ele alınır. Bütün bakanlar kurulunda dış konular ele alınır. Bir başbakan ile bakan arasında kolektif sorumluluk vardır.

Hakikat mutlaka bir gün gündeme çıkar. Milli Güvenlik Kurulu kararları mutlaka ortaya çıkar. Benim dediklerim de çıkar susanlar da çıkar. Bugün nasıl çözeriz? Bizim sınırlara mülteci girişi olunca Suriye ile görüştük. 2013 Ağustos'ta 300 bin mülteci vardı. Uluslararası topluma çağrı yaptık. Güvenlik koridor oluşturalım dedim. Orada mültecileri toplayalım dedik. Genelkurmay bana mı bağlı değil. Bu teklifi yaptık bu kararı başbakan almalıydı. Sınırları ben mi yoksa Genelkurmay mı kontrol edecek.

Ben hayatta hesap vermekten korkmadım. Sınırlarda güvenlik koridoru kursaydık bu kadar mülteci dolmazdı.