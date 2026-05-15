Dava, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya müşteki Zeynep Akgün Güneş'in vekilleri Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Av. Halide Akay ve Av. Kübra Yıldırım katılırken; sanık Mehmet Emin Korkmaz ve müdafisi Av. Yakup Demir duruşmaya Erzurum'dan SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı.

İHA'da yer alan habere göre Erzurum'dan bağlanarak son sözlerini söyleyen sanık Mehmet Emin Korkmaz, hakkındaki iddiaları reddederek beraatini talep etti. Korkmaz savunmasında şu ifadelere yer verdi: "Beyanlarımı tekrar ediyorum. Şahsıma siyasi kimliğim üzerinden kurulmuş olan bir kumpastır. Bir hanımefendiyi kişisel görüşleri üzerinden hedef almak doğru değildir. Beraatimi talep ediyorum."

Sanık müdafii de SEGBİS üzerinden yaptığı savunmada, müvekkilinin sosyal medya hesabının çalındığı yönündeki iddialarını yineleyerek, "Müvekkilim hesabının çalındığına dair beyanda bulunmuştur. Tüm hususlar göz önünde bulundurularak beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

MÜŞTEKİ VEKİLLERİNDEN "ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR" VURGUSU

Duruşma salonunda hazır bulunan müşteki Zeynep Akgün Güneş'in avukatları ise sanığın cezalandırılması yönündeki taleplerini yineledi. Müşteki vekilleri, "Şikayetlerimize devam ediyoruz. Meslektaşımın beyanlarını tekrar ediyorum" diyerek sanığın eyleminin toplumda infial oluşturduğunu ve üst hadden cezalandırılması gerektiğini savundu.

MAHKEME İNDİRİM UYGULADI ANCAK HAGB VERMEDİ

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda sanığı "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan önce 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki tutumu göz önünde bulundurularak yapılan takdiri indirimle ceza 7 ay 15 güne düşürüldü. Ancak sanık hakkında daha önce kesinleşmiş iki ayrı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı bulunması sebebiyle, bu hüküm için erteleme veya HAGB uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

"BU HAKARET İNANCINA GÖRE GİYİNEN TÜM KADINLARADIR"

Karar sonrası açıklamalarda bulunan müşteki vekili Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, şunları söyledi: "Belediye başkanımıza yapılan bu hakaretin, aynı zamanda inancına göre giyinen ve vazifesini bu şekilde yapan tüm kadınlara yönelik olduğunu düşünüyoruz. Mahkeme sanığın cezalandırılmasına ve önceki suçları nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi. Verilen 7 ay 15 günlük cezaya karşı hukuki itirazlarımızı sunacağız."

Fotoğraf: DHA