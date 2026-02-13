Canlı
        Son dakika: Genç kadının şüpheli ölümü! | Son dakika haberleri

        Genç kadının şüpheli ölümü!

        Mardin'in Midyat ilçesinde 28 yaşındaki Medine Akpınar, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 13:49 Güncelleme: 13.02.2026 - 13:49
        Mardin'in Midyat ilçesinde Medine Akpınar (28), evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Sivrice Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

        İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Silahla yaralanma ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Medine Akpınar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Medine Akpınar’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

