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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gençlerin feci sonu!
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Gençlerin feci sonu! Ortalık savaş alanına döndü

Konya'da, sürücü henüz bilinmeyen otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaçları devirdikten sonra karşı şeride geçerek takla attı. Korkunç kazada, otomobilde bulunan 2'si genç kız 3 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi. Ağır yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Gençlerin feci sonu!
Gençlerin feci sonu!
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DHA

Konya'da otomobilin karşı şeride geçerek takla attığı korkunç kazada, 3 genç hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Feci kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. 70 DT224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki ağaçları kırıp, karşı şeride geçerek takla attı.

Otomobildeki Merter Kuyucu (22), Aybike Ece Işık (19), Hazan Yazar (21), olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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