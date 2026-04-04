Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Etnosporu stratejik bir alan olarak görüyoruz

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, etnosporu, spor, kültür, eğitim ve gençlik politikalarının kesişim noktasında stratejik bir alan olarak gördüklerini belirterek, "Bu bağlamda gençlerimizin ata sporlarımızla buluşmasını sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 14:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Etnosporu stratejik bir alan olarak görüyoruz"

        Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen 8. Etnospor Forumu başladı.

        Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu forumun açılışında konuşan Bakan Bak, etnosporun insanlığı ortak değerlerde, pozitif gündemlerde buluşturan güçlü bir zemin sunduğunu söyledi.

        Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın vicdan sahibi toplumlar nezdinde dünya barışına olan inancı derinden zedelediğini belirten Bak, Türkiye'nin bölgede ve dünyada barışın, istikrarın ve adaletin tesisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda olduğu gibi spor ve kültür alanında da sorumluluk almaya devam ettiğini vurguladı.

        REKLAM

        Bak, ateşkesin sağlanması, sükunetin ve istikrarın yeniden tesis edilmesi, savaş sonrası kalıcı uzlaşmanın inşası için her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak etnosporu, spor, kültür, eğitim ve gençlik politikalarının kesişim noktasında stratejik bir alan olarak görüyoruz. Bu bağlamda gençlerimizin ata sporlarımızla buluşmasını sağlamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde, etnospor alanında onlarca projeye destek vererek, bu mirası kampüslere taşıdıklarını anlatan Bak, "Gençlik merkezlerimiz, kamplarımız ve yurtlarımızda on binlerce gencimize ulaşarak, geleneksel sporları programlarımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdik." diye konuştu.

        Türkiye'deki 4 federasyonla geleneksel sporların ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırmak için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Bak, bu çabalar sayesinde UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki oyunların sayısını her geçen gün artırdıklarını söyledi.

        REKLAM

        "Etnosporun bir diğer boyutu ise spor diplomasisidir"

        Bakan Bak, etnosporun gençlerin korunması ve güçlendirilmesi açısından kritik bir araç olduğunu dile getirdi.

        Geleneksel sporların disiplin, aidiyet ve dayanışmayı öğrettiğine işaret eden Bak, "Bağımlılık, yalnızlaşma ve kimlik arayışı gibi riskleri önlemenin yolu, onları anlamlı, köklü ve değer temelli alanlarla buluşturmaktan geçiyor. Etnospor da tam bu noktada güçlü bir çözümdür." ifadelerini kullandı.

        Faaliyetlerine başladığı 2015'ten bu yana Dünya Etnospor Birliğini desteklediklerini ifade eden Bak, "Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Ansiklopedi Projesi"nin uluslararası ölçekte eşsiz bir başvuru kaynağı olacağını söyledi.

        Bu çalışma ile insanlığın ortak hafızasını korurken unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden görünür kılacaklarına işaret eden Bak, şöyle konuştu:

        "Sporun birleştirici gücüyle barış ve istikrar, çok boyutlu ilişkiler, küresel ölçekte diplomatik girişimler daha anlamlı hale gelmektedir. Etnosporun bir diğer boyutu ise spor diplomasisidir. Etnospor, ülkelerarası diyalog ve işbirliği için eşsiz bir ortam sunmaktadır. Orta Asya'dan Balkanlara, Afrika'dan Asya'ya uzanan ortak tarih ve kültür bağlarımızı güçlendirmek, karşılıklı anlayışı artırmak ve kalıcı işbirlikleri tesis etmek en önemli önceliklerimiz arasındadır. Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlardaki işbirliklerimiz bu vizyonu desteklemektedir. Bizler geçmişi hatırlayan değil geçmişten güç alarak geleceği inşa eden bir medeniyetin mensuplarıyız. Etnospor, bir oyundan öte kültürün, ruhun ve insanlık idealinin taşıyıcısıdır."

        REKLAM

        "Biz çok şanslıyız, sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var"

        Bak, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın gençlerin kültürü sporla birleştirerek geleceğe taşıması konusunda yeni bir pencere açtığını belirtti.

        Bilal Erdoğan'a bu alandaki liderliği için teşekkürlerini ileten Bak, şöyle devam etti:

        "Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'ın önderliğinde bu vizyonla, geleneksel sporlarımızı korumaya, kurumsallaştırmaya ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Ethnosports 2027 etkinliğinin geleneksel sporların yeniden yükselişinde bir kilometre taşı olacağına ve bu sayede tüm ülkelerin kendi kültürlerine sahip çıkma iradesini ortaya koyma fırsatı bulabileceğine inanıyorum. Etnospor Forumu'nun, tüm insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Biz çok şanslıyız, sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Sporla, kültürle, geleneklerle ve gençlerimizle ilgili bütün projelere destek veren bir Cumhurbaşkanımız var. Kendisine Türk sporuna, Türk gençliğine verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim bir vizyonumuz var, Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı, Türkiye Yüzyılı sporun yüzyılı olacak."

        Dünya Etnospor Birliğine bağlı 29 ülkeden 50 kurumsal üyenin temsilcilerinin yanı sıra devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacıların katıldığı forum yarın sona erecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
