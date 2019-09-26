Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında FETÖ'nün 1 Kasım 2015 seçim sonuçları üzerine darbe kararı aldığı belirtildi.
FETÖ'NÜN ÜLKE GENELİNDEKİ ETKİNLİĞİNDEN
İSTİFADE EDİP PLANLADIĞI BELİRTİLDİ
Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında darbe girişiminin, FETÖ'nün ülke genelindeki etkinliğinden istifadeyle planlanıp uygulandığı belirtildi.
1 KASIM 2014 SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNE
DARBE KARARI ALDIĞI BELİRLENDİ
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında olduğu Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı.
Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında FETÖ'nün 1 Kasım 2015 seçim sonuçları üzerine darbe kararı aldığı belirtildi.
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