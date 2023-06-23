Çetin, evde kimsenin olup olmadığına dair henüz bilgi bulunmadığını dile getirerek, "Onun araştırmasını yapıyoruz. Allah kimseye göstermesin. Önceden yaşadığımız dere taşmasından daha çok zararımız var şu anda. Bu dere taşması değil ama aşırı şiddetli yağışlardan dolayı arazilerden küçük derelerden gelenler yollarımızı, her tarafı yıktı." diye konuştu.