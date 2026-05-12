        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Giresun'un Dereli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde kamu zararı iddialarından dolayı soruşturma başlatıldı

        Giresun'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde kamu zararı iddialarından dolayı soruşturma başlatıldı

        Giresun'un Dereli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yaklaşık 600 milyon liralık kamu zararına yol açtığı iddia edilen usulsüzlük, MASAK incelemeleriyle ortaya çıktı. Müdür Mustafa U. hakkında adli ve idari soruşturma başlatılırken, şüphelinin yurt dışına çıkmış olabileceği değerlendiriliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 10:20 Güncelleme:
        Giresun'da kamu zararı soruşturması
        Giresun'un Dereli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yaklaşık 600 milyon lira kamu zararına yol açarak yolsuzluk yapıldığı iddia edilen işlemler Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleriyle ortaya çıktı. Olayla ilgili ise adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

        USULSÜZ İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ

        İHA'daki habere göre; Dereli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Mustafa U.'nun hesap hareketleri üzerine yürütülen incelemelerde usulsüz işlemler tespit edildi. Konuya ilişkin incelemelerin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bakanlık müfettişlerinin çalışmaları doğrultusunda sürdüğü belirtildi.

        YURT DIŞINDA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

        Soruşturma kapsamında, bazı bakanlık ödeneklerinin usulsüz şekilde farklı hesaplara aktarıldığı, gerçekte bulunmayan projeler üzerinden işlem yapıldığı ve bazı kayıtların sisteme eksik işlendiği yönündeki iddiaların araştırıldığı öğrenildi. İlk incelemelerde kamu zararının 600 milyon liraya ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor. Hakkında inceleme yürütülen şüpheli Mustafa U.'nun bir süre önce izne ayrıldığı ve kendisine ulaşılamadığı ileri sürülürken, yurt dışına çıkmış olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor.

        Öte yandan, şüphelinin mal varlığı, ticari faaliyetleri ve para transferlerine ilişkin incelemelerin de sürdüğü belirtildi. Bazı taşınır ve taşınmaz varlıklar ile ticari ilişkilerin mercek altına alındığı öğrenildi.

        İddialar arasında spor kulüplerine maddi destek sağlandığı yönündeki bilgiler de yer alırken, söz konusu desteklerin niteliği ve kaynağının da soruşturma kapsamında incelendiği ifade edildi.

