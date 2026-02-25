Canlı
        SON DAKİKA: Adalet Bakanı Akın Gürlek: Şahsa özgü düzenleme raporda yok | Son dakika haberleri

        Gürlek: Şahsa özgü düzenleme raporda yok

        Adalet Bakanı Akın Gürlek: Terörsüz Türkiye sürecinde nihai rapor sunuldu, takdir yüce Meclis'te. Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım sürecinde ekip oluşturduk, Meclis ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman çalışmaya hazır. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok.

