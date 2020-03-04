Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Terkoğlu'nun gözaltına alındığını duyururken, bir MİT mensubunun kimliğini deşifre etmekten gözaltı kararı verildiğini ileri sürdü.
Terkoğlu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
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