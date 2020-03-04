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Son dakika haber! Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı.

Barış Terkoğlu
HABERTURK.COM

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Terkoğlu'nun gözaltına alındığını duyururken, bir MİT mensubunun kimliğini deşifre etmekten gözaltı kararı verildiğini ileri sürdü.

Terkoğlu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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