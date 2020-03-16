Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın temeli, 2013 yılında atıldı. Projenin inşaatı aradan geçen 7 yıla karşın yaşanan bazı sorunlar nedeniyle tamamlanamadı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),havalimanının alt yapı inşaatını üstlendi. DHMİ, alt yapıyı yüzde 75 düzeyinde tamamladı.

ÜST YAPI İÇİN İHALE BUGÜN

Genel Müdürlük, Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yaptırılması, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devrine ilişkin bir süre önce ihale açtı. Teklifler, bugün saat 10.00’da alınacak. 7 yatırımcı grubu dosya aldı. Bunlardan 5’inin teklif vermesi bekleniyor. Yatırım için ön görülen tutar 250 milyon euro.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

DHMİ Genel Müdürlüğü, ihale tarihini 4 Şubat’tan 16 Mart’a ertelemişti. Bu aşamada, katılımı da etkileyecek önemli bir değişiklik yaptı. üstyapı tesislerinin yapım işine ilişkin yayımlanan zeyilname ile sözleşmede yer alan “en az 150 bin metrekare büyüklüğünde iç-dış hatlar terminal binası (VIP ve CIP dahil)” ifadesini, “100 bin metrekare büyüklüğünde” ve “10 milyon yolcuya ulaşılmasını müteakip en az 50 bin metrekare büyüklüğünde ilave terminal binası yapımı” olarak değiştirdi. Bu değişikliğin ihaleye olan ilgiyi artırması bekleniyor.