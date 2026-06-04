DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Gerçekleştirilen bu görüşmenin, sorunların çözümüne ve ülkemizde barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

ANKA'da yer alan habere göre DEM Partili Sırrı Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, 'Demokratik Toplum ve Barış' sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim. Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim.

Ayrıca başta Ağrı olmak üzere bölgemizde ve ülkemizde yaşanan yoksulluk, sağlık hizmetlerine erişimdeki sorunlar, işsizlik ve göç gibi temel meseleleri gündeme getirerek çözüm önerilerimizi paylaştım. Gerçekleştirilen bu görüşmenin, sorunların çözümüne ve ülkemizde barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyor ve teşekkür ediyorum."