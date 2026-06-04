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        Haberler Gündem Politika Son dakika haber: DEM Partili Sakık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü | DEM Parti haberleri | Son dakika haberleri

        DEM Partili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

        DEM Partili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini duyurdu. Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmenin, ülkemizde barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyorum" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 13:43 Güncelleme:
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        DEM Partili Sakık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

        DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Gerçekleştirilen bu görüşmenin, sorunların çözümüne ve ülkemizde barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

        ANKA'da yer alan habere göre DEM Partili Sırrı Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Görüşmemizde halkımızın barışa, demokrasiye ve adalete dair beklentilerini, 'Demokratik Toplum ve Barış' sürecinin somut adımlarla ilerlemesine yönelik talep ve umutlarını kendisine ilettim. Bu tarihsel sürecin günlük siyasetin çok üzerinde değerlendirilmesi gerektiğini, kanın, gözyaşının ve çatışmanın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasının toplumun ortak arzusu olduğunu ifade ettim.

        Ayrıca başta Ağrı olmak üzere bölgemizde ve ülkemizde yaşanan yoksulluk, sağlık hizmetlerine erişimdeki sorunlar, işsizlik ve göç gibi temel meseleleri gündeme getirerek çözüm önerilerimizi paylaştım. Gerçekleştirilen bu görüşmenin, sorunların çözümüne ve ülkemizde barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyor ve teşekkür ediyorum."

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