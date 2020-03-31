İHA

Karısında korona virüs vakası görülen ve Malatya'da yaşadığı köy karantinaya alınan ancak kendisinin test sonuçları negatif çıkan kargo kamyon şoförü Mevlüt Y., zorunlu 14 gün karantina sürecine uymayınca Diyarbakır'dan kargo getirdiği Ankara'da gözetim altına alındı.

TELEFONLA ARANDI, KAYSERİ'DE TEST YAPTIRDI

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerindeki bir kargo şirketine ait depolama bölümüne Diyarbakır'dan kamyonu ile kargo getirmek için yola çıkan şirket çalışanı Mevlüt Y., eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine telefonla aranarak bilgilendirildi. En yakın hastaneye giderek test yapması gerektiği söylenen Mevlüt Y., Kayseri'de bir hastaneye giderek Korona virüs testi yaptırdı. Burada test sonuçları negatif çıkan Mevlüt Y.'ye her ihtimale karşı kendisini 14 gün karantinaya alarak toplumdan izole etmesi gerektiğini bildiren sağlık ekipleri ayrıca bir taahhütname de imzalattı.

KARANTİNA UYARISINI DİNLEMEYİP, YOLA DEVAM ETTİ

Mevlüt Y.'nin imzaladığı taahhütnameye uymayarak kendisini izole etmediğinin ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Bunun üzerine Mevlüt Y.'nin kamyonu ile Ankara’ya geleceğinin bilgisini alan polis ve sağlık ekipleri, sabah saat 05.30 sıralarında karantina kuralına uymayan vatandaşı, iş yerinin girişinde kamyonu ile durdurdu.

Raporları incelenen Mevlüt Y. ile o sırada yanında bulunan akrabası Hamit Y., sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı gözetim altına alınmak üzere hastaneye götürüldü. Öte yandan yetkililer, Mevlüt Y.'nin kullandığı kamyonun ve içerisindeki kargoların detaylı bir şekilde dezenfekte edileceğini açıkladı.

YAŞADIĞI ILICA MAHALLESİ KARANTİNADA

Mevlüt Y.'nin ailesinin, iki gün önce koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde yaşadığı öğrenildi.