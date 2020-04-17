Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haber! Resmi Gazete'de yayınlandı! Askerlik süresi uzatıldı - Haber
ABONE OL

Resmi Gazete'de yayınlandı! Askerlik süresi uzatıldı

Terhislerin 1 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi bir ay uzatılacak

askerlik süresi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Buna göre, 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi bir ay uzatılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir" dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika Corona virüste flaş gelişme... "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! - Haberler
GÜNDEM"Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
BAHAR HAVASI! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Türkiye güneşli, sıcaklıklar artıyor
GÜNDEMTam bir bahar havası!
SON DAKİKA! Zeytinburnu’nda geri dönüşüm merkezi alev aldı - HABERLER
GÜNDEMGeri dönüşüm merkezinde korkutan yangın
Ordu’da iki bina karantinaya alındı - HABERLER
GÜNDEMOrdu’da iki bina karantinaya alındı
SON DAKİKA! Ordu’da eğlence mekanına gece yarısı baskını: 21 gözaltı - HABERLER
GÜNDEMEğlence mekanına gece baskını: 21 gözaltı
Ukrayna'dan gelen biri bebek 142 kişi Rize'de karantinaya alındı
GÜNDEMUkrayna'dan gelen 142 kişiye Rize'de karantina
Londra'dan getirilen 262 kişi Çankırı'da karantinaya alındı - HABERLER
GÜNDEMLondra'dan getirilen 262 kişiye Çankırı'da karantina
Pendik'te hafif ticari araç, otomobile çarptı: 5 yaralı - HABERLER
GÜNDEMPendik'te trafik kazası: 5 yaralı
Ankara’da alacak verecek kavgasında 1 kişi öldürüldü
GÜNDEMAnkara’da alacak verecek tartışması: 1 ölü
TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs'ta 10 gün ara verilecek
GÜNDEMTBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs'ta ara verilecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X