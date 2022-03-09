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Son dakika haberi 10 Mart'ta 205 uçuş iptal!

THY, İstanbul Havalimanı'ndan 10 Mart'taki 185 seferini, AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 20 iç hat seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

Son dakika: 10 Mart'ta 205 uçuş iptal!
10 Mart'ta 205 uçuş iptal!
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DHA

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapması planlanan toplam 205 seferini iptal etti.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldı. Sefer detayları şu şekilde: İstanbul Havalimanı'nda toplam 185 sefer iptali yapıldı. Bunların 114'ü iç hat, 71'i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edildi. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali gerçekleşti. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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