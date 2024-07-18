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        Haberler Gündem 3. Sayfa 13 ilde 3.6 milyar TL'lik 'SİBERAĞ-1' operasyonu! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi 13 ilde 3.6 milyar TL'lik 'SİBERAĞ-1' operasyonu!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERAĞ-1' operasyonunda, hesaplarında 3 milyar 600 milyon TL para hareketliliği bulunan 35 şüpheli yakalanmıştır" dedi.

        Giriş: 18.07.2024 - 07:57 Güncelleme: 18.07.2024 - 07:57
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        13 ilde 3.6 milyar TL'lik 'SİBERAĞ-1' operasyonu!
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        #siberağ operasyonu
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