Son dakika haberi 13 ilde 3.6 milyar TL'lik 'SİBERAĞ-1' operasyonu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "13 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERAĞ-1' operasyonunda, hesaplarında 3 milyar 600 milyon TL para hareketliliği bulunan 35 şüpheli yakalanmıştır" dedi.
Giriş: 18.07.2024 - 07:57 Güncelleme: 18.07.2024 - 07:57
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