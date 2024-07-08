Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 13 ilde operasyon: 24 gözaltı

        Son dakika haberi 13 ilde operasyon: 24 gözaltı

        13 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Cinsel Taciz ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-50" operasyonlarında hesaplarında 364 milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 08:13 Güncelleme: 08.07.2024 - 08:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        13 ilde operasyon: 24 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği, cinsel taciz ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-50" operasyonlarında, hesaplarında 364 milyon lira işlem hacmi bulunan 24 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, Elazığ, Niğde ve Edirne merkezli Adana, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Amasya, Ankara, İzmir, Kastamonu ve Muğla olmak üzere 13 ilde "Sibergöz-50" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonlarda, hesaplarında 364 milyon lira işlem hacmi bulunan 24 şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı
        Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Hava kirliliği, kız çocuklarının erken adet görme riskini artırıyor
        Hava kirliliği, kız çocuklarının erken adet görme riskini artırıyor
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Teras katında yangın paniği
        Teras katında yangın paniği
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        İzmir'de vahşet! Tüfekle öldürüp başında bekledi
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        Şişli’de feci olay! Seyir esnasında sara nöbeti geçirdi
        A Milli Futbol Takımı yurda döndü!
        A Milli Futbol Takımı yurda döndü!