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AK Parti Grup Başkan vekili Mehmet Muş, ekonomide koronavirüse karşı yeni tedbirler kapsamında 15 maddelik yeni teklif oluşturduklarını açıkladı. Kanun teklifi taslağı geçtiğimiz hafta 62 madde olarak STK'ların görüşüne açılmıştı. Zaman alacak tartışmalı maddeler ayıklanarak 15 maddelik yeni teklif oluşturuldu.

Muş, ''İşini kaybedenlerin desteklenmesi için yeni düzenleme yapıyoruz'' dedi. Bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak teklife göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden herkes faydalanabilecek.

AK Parti Grup Başkan vekili Mehmet Muş'un açıklamasında öne çıkan noktalar şöyle:

Daha çok vergi istisnaları, işini kaybeden kısa çalışmadan vatandaşlarımızın ücretsiz izine ayrılsalar dahi onların desteklenmesi için yaptığımız bir düzenleme.

TBMM tarafından kanunlaştırılması beklentimiz. Komisyon her an toplantıyı gerçekleştirebilir

Tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresini bir yıl daha uzatıyoruz

Ar-ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süre ile bölge dışında yapılmasını teklif etmiş olacağız

Devlete ait tıp ve diş hekimliği fakültelerine kaynak aktarılması için Maliye Bakanlığı'na bir yetki verilmesi söz konusu

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