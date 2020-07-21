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Son dakika haberi... 17'sinde baba katili oldu, işte istenen ceza!

HABERTURK.COM

Trabzon'da 17 yaşındaki Y.Z.S., annesine şiddet uyguladığı öne sürülen babasını tabancayla 5 el ateş ederek öldürdü. Olayla ilgili iddianamesini tamamlayan savcı, yaşı küçük şüpheli için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istedi.

ARAYA GİRİP, AYIRMAK İSTEDİ

Enis Yıldırım'ın haberine göre olay Trabzon'un Araklı İlçesi Pervane Mahallesi'nde 13 Nisan 2020 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla top oynadıktan sonra eve dönen Y.Z.S. topunu arkadaşına verdiği için babasının hakaretleri karşısında odasına kapandı. Bir süre kaldığı odasında babasının annesine şiddet uyguladığını duyan Y.Z.S. babasının ruhsatsız silahını yanına alarak odadan çıktı. Anne ve babasının arasına girmek isteyen Y.Z.S., babasının buna izin vermesi üzerine silahı babasına doğrulttu.

BABASINA 5 EL ATEŞ ETTİ

Y.Z.S., babası Mehmet S.'ye 5 el ateş etti. Sırtından, karnından ve kolundan yaralanan Mehmet S. kanlar içerisinde kaldı. Şoka giren Y.Z.S. annesinin yardımıyla odadan çıkarıldı. Geri dönen anne H.S., kanlar içerisinde eşine tampon uyguladı. Bir yandan da eşinin akrabalarından yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Mehmet S. hayatını kaybetti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Y.Z.S., babasını korkutmak istediğini, öldürme amacının olmadığını belirterek, "Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.

YAŞI KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN CEZADA İNDİRİM UYGULANACAK

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Y.Z.S. hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede, üst soyundan akrabayı kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenilen Y.Z.S.'nin 18 yaşından küçük olduğu için 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi. Y.Z.S. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.