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        Haberler Gündem Son dakika haberi! 2023 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı - Güncel haberler

        Son dakika haberi 2023 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

        2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 21:10
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        2023 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
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        2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

        YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN PAYLAŞIM

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özvar paylaşımında, "Sevgili adaylarımız, merakla beklediğiniz 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçlarınızı ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilirsiniz. Hayırlı olmasını diler tüm gençlerimizi tebrik ederim." ifadesini kullandı.

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        ÖSYM BAŞKANI'NDAN PAYLAŞIM

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sevgili gençler, 2023-YKS yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Tercih sonuçlarınız hayırlı olsun. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır." dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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