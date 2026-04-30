Atama kararları Resmi Gazete'de 30 Nisan 2026: 4 ilin valisi, 7 ilin emniyet müdürü değişti!
Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 30 Nisan Perşembe günü yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Aydın, Ankara, Adıyaman ve Nevşehir illerinin valileri, Emniyet Genel Müdürü ve 7 ilin emniyet müdürü de değişti. Ankara Valiliğine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Valiliğine Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Valiliğine İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Nevşehir Valiliğine Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök'ün atandı. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 30 Nisan 2026 Perşembe Resmi Gazete kararları...
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alındı, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Nevşehir Valisi Ali Fidan getirildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığı'na seçildi.
Atama kararlarına göre; Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine verildi.
Ankara Valiliğine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Valiliğine Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Valiliğine İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Nevşehir Valiliğine Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök'ün ataması yapıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.
İl Emniyet Müdürlüklerine yapılan atamalar şu şekilde:
- Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara İl Emniyet Müdürü
- Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya İl Emniyet Müdürü
- Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin İl Emniyet Müdürü
- Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa İl Emniyet Müdürü
- Polis Başmüfettişi Aydın Karan, Elazığ İl Emniyet Müdürü
- Polis Başmüfettişi Tuncay Pekin, Yozgat İl Emniyet Müdürü
- Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, Siirt İl Emniyet Müdürü olarak atandı.
30 NİSAN 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 22 nci Maddesi ve 89 uncu Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci Maddesi ve 10 uncu Maddesinde Yer Alan Bazı Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11257)
–– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu Maddesinde Yer Alan Devlet Payının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11258)
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11259)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11260)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/122, 123, 124, 125)
YÖNETMELİK
–– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar
İLKE KARARLARI
–– Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı
–– Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2024/229, K: 2026/35 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2025/234, K: 2026/37 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/2/2026 Tarihli ve E: 2024/131, K: 2026/41 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2025 Tarihli ve 2023/97960 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/12/2025 Tarihli ve 2022/74582 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2026 Tarihli ve 2022/11335 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/2/2026 Tarihli ve 2022/2450 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2026 Tarihli ve 2022/95525 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
