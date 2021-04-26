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Son dakika haberi 47 bin 61 kişiye kısıtlama cezası!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "19 -26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır" denildi

Son dakika: 47 bin 61 kişiye kısıtlama cezası!
47 bin 61 kişiye kısıtlama cezası!
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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 19-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadelede temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenerek, uygulamaya geçirilmiştir. Gelinen aşamada mutasyona uğrayan virüsün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı gibi ülkemizde de görülen varyantlar sebebiyle hasta sayılarında artış yaşanmaktadır. Vaka sayılarında son dönemde yaşanan bu artış nedeniyle ülke genelinde “kısmi kapanma” uygulamasına geçilmiştir" denildi.

Açıklamada, 19 -26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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