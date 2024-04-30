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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 6 ilde 6 suç örgütü çökertildi!

        Son dakika haberi 6 ilde 6 suç örgütü çökertildi!

        6 ilde düzenlenen Mahzen-35 operasyonlarında 6 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda, 46 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 08:18 Güncelleme: 30.04.2024 - 08:23
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        6 ilde 6 suç örgütü çökertildi!
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        6 ilde düzenlenen “MAHZEN-35” operasyonlarında; Antalya’da Engin Tatar, Balıkesir’de Mehmet Canbaz, Gaziantep’te Eyyüp Doğruer, Konya’da Recep Örnek, Mersin’de Okday Gün ve Uşak’ta Erkan Saltık’ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Balıkesir, Gaziantep, Konya, Mersin ve Uşak İl Emniyet Müdürlükleri, KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kumar faaliyetleri kapsamında borç adı altında para vererek yüksek faizle geri istedikleri ve parayı ödeyemeyen kişilere yönelik silahlı saldırı eylemleri düzenledikleri, tefecilik faaliyetleri kapsamında yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerin işyerleri ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri, rekabet ve alan kavgası içerisinde oldukları diğer suç gruplarının kumar oynattıkları yerlere silahlı saldırı düzenlendikleri, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki kira artışı ve kiralanan evin boşaltılması konularına müdahil olarak baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç elde ettikleri, kişiler arasında meydana gelen alacak verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurarak haksız menfaat sağladıkları, zorla ve tehditle el koymak istedikleri işletmelerde kavga çıkararak, işyeri sahiplerinin üzerinde baskı kurdukları, eğlence mekanlarında bulunan örgüt üyesi kadınların aracılığıyla kişileri tuzağa düşürdükleri ve şantaj yaparak silah zoruyla bu kişilerden yüksek miktarda para aldıkları, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; 30 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, otomatik silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

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