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        A Milli Takım kadrosunda iki değişiklik!

        A Milli Takım'da İsmail Yüksek ve Mert Günok, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 11:34 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:38
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        A Milli Takım kadrosunda iki değişiklik!
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        A Milli Takım'da İsmail Yüksek ve Mert Günok, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        "UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Millî Takımımızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından, İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek.

        Bu gelişme üzerine, ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi."

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