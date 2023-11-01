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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi| İstanbul Gaziosmanpaşa'da pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3 polis ve 1 bekçi yaralandı!

        Son dakika haberi Açılan ateşle 3 polis ve 1 bekçi yaralandı!

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir şüphelinin pompalı tüfekle ateş açtığı 3 polis ve 1 bekçi yaralandığı bildirildi. Şüpheli Adem D., özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının çok sayıda suç kaydının olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:26
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        Açılan ateşle 3 polis ve 1 bekçi yaralandı!
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        İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Merkez Mahallesi'nde, gece saatlerinde Adem D.'nin pompalı tüfekle havaya ateş açtığını gören çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        ŞÜPHELİ ATEŞ ETMEYİ SÜRDÜRDÜ

        AA'da yer alan habere göre sokağa gelen polis ekipleri, pompalı tüfekle bekleyen şüpheliye teslim olması için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen kaçtığı evinin penceresinden polislere tüfekle ateş açan Adem D., 3 polis memuru ile 1 bekçiyi çeşitli yerlerinden hafif yaraladı.

        ZANLI OPERASYONLA YAKALANDI

        Tüfeğini sokağa atarak yan binaya kaçan şüphelinin yakalanması için olay yerine özel harekat polisleri gönderildi. Adem D., kaçtığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

        SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

        Ekiplerin sokakta ve evde yaptıkları incelemede 2 pompalı tüfek, 2 şarjör ile 22 kartuş ele geçirildi. Şüpheli Adem D.’nin çok sayıda suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi. Bu kişinin polisteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

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        #istanbul
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